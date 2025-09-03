Газета
В Ростовской области в график вернули 11 задержанных поездов

Ведомости

На южном направлении железных дорог удалось вернуть в график 11 пассажирских поездов, задержанных в ночь на 3 сентября из-за происшествия в районе станции Кутейниково на участке Россошь – Лихая. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

По данным перевозчика, в настоящий момент с опозданием продолжают следовать 47 составов. Максимальное время задержки составляет до четырех часов.

Несмотря на происшествие, движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен рейсов не допущено, отмечается в сообщении. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь пассажирам.

Ночью 3 сентября падение беспилотника возле станции Кутейниково привело к отключению напряжения в контактной сети участка Россошь – Лихая, сообщали в РЖД. Электропитание быстро восстановили. В результате инцидента были задержаны 26 поездов, максимальное опоздание составило 4 часа 15 минут.

