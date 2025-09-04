Володин: Госдума изучает вопрос ограничения числа SIM-карт на человека
Госдума изучает возможность сокращения максимального количества SIM-карт, оформленных на одного человека. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«По данным Роскомнадзора, на начало августа этого года в нашей стране зафиксировано 302 млн активных сим-карт – это на 15 млн меньше, чем в декабре 2024 г.», – отметил он в своем канале в Мах.
По словам спикера парламента, с 1 сентября через «Госуслуги» или МФЦ россияне могут установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи.
Также с 1 сентября в России вступили в силу штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам. Теперь приобрести их можно только для себя или для близких родственников, предусмотренных Семейным кодексом: супругов, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.
Как пояснял член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, запрет не распространяется на бытовые ситуации: например, родители могут оформить SIM-карту на ребенка, а взрослые дети – на пожилых родителей. Кратковременная передача телефона для звонка или выхода в интернет нарушением не считается.
За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан – до 50 000 руб., для юридических лиц – до 200 000 руб.