С 1 сентября россияне не смогут передавать сим-карты друзьям и коллегам
С 1 сентября в России вводятся штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам. Новые правила разрешают приобретать сим-карты для близких родственников, однако запрещают отдавать их друзьям или коллегам, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин ТАСС.
По его словам, нововведение не ограничивает бытовые ситуации: родители могут купить сим-карту для ребенка, а взрослые дети – для пожилых родителей. Исключения распространяются только на лиц, указанных в Семейном кодексе: супругов, детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.
При этом кратковременная передача телефона с SIM-картой для звонка или выхода в интернет не будет считаться нарушением. Также не является правонарушением передача сим-карт или телефонов сотрудникам государственных органов и экстренных служб для оперативных звонков.
Нововведения направлены на защиту граждан, поскольку мошенники часто используют анонимные SIM-карты, оформленные на подставных лиц. Теперь каждая сим-карта будет юридически закреплена за конкретным человеком или его ближайшими родственниками.
За нарушение правил передачи SIM-карт предусмотрены штрафы: для граждан – до 50 000 руб., для юрлиц – до 200 000 руб.
7 августа глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство предложило ввести отдельные SIM-карты для детей до 14 лет и обязать операторов сотовой связи предоставлять родителям такой пакет услуг. По ним будет заблокирована регистрация в соцсетях с возрастными ограничениями. У родителя также будет возможность настроить фильтрацию контента, к которому у детей может быть доступ.