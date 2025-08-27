С 1 сентября россияне не смогут передавать сим-карты друзьям и коллегам

7 августа глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство предложило ввести отдельные SIM-карты для детей до 14 лет и обязать операторов сотовой связи предоставлять родителям такой пакет услуг. По ним будет заблокирована регистрация в соцсетях с возрастными ограничениями. У родителя также будет возможность настроить фильтрацию контента, к которому у детей может быть доступ.