Минцифры предложило ввести отдельные SIM-карты для детей до 14 лет
Минцифры РФ предложило ввести отдельные SIM-карты для детей до 14 лет и обязать операторов сотовой связи предоставлять родителям такой пакет услуг, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
«Они отдельно оформляются родителями на детей, эти SIM-карты сразу имеют набор определенных безопасных ограничений», – рассказал он (цитата по ТАСС).
По ним будет заблокирована регистрация в социальных сетях, если у них есть возрастные ограничения. Кроме того, у родителя будет возможность настроить фильтрацию контента, к которому у детей может быть доступ.
В январе центр инноваций Future Crew (входит в цифровую экосистему МТС) по результатам опроса 1000 человек с детьми от 6 до 15 лет получил данные, по которым половина родителей в России следят за перемещением своих детей и контролируют время использования ребенком гаджетов. 44% родителей ограничивают потребление детьми контента в интернете. Только 12% взрослых не используют цифровые сервисы для обеспечения безопасности своих детей вовсе.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков говорит, что из множества способов контроля за детьми в сети самый доступный – оформление SIM-карты на родителя. В таком случае взрослый сможет разрешать установку только необходимых безопасных программ и осуществлять контроль их использования.