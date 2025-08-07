Минцифры предложило ввести отдельные SIM-карты для детей до 14 лет

В январе центр инноваций Future Crew (входит в цифровую экосистему МТС) по результатам опроса 1000 человек с детьми от 6 до 15 лет получил данные, по которым половина родителей в России следят за перемещением своих детей и контролируют время использования ребенком гаджетов. 44% родителей ограничивают потребление детьми контента в интернете. Только 12% взрослых не используют цифровые сервисы для обеспечения безопасности своих детей вовсе.