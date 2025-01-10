Больше половины родителей следят за детьми через сервисы контроля и гаджеты

Половина родителей в России следит за перемещением своих детей и контролирует время использования ребенком гаджетов. А 44% родителей ограничивают потребление детьми контента в интернете. И только 12% родителей не используют цифровые сервисы для обеспечения безопасности детей вовсе. Эти результаты получил центр инноваций Future Crew (входит в цифровую экосистему МТС) по результатам опроса 1000 человек с детьми от 6 до 15 лет. Популярность программных инструментов родительского контроля подтвердили и представители операторов «Мегафон», «Билайн» и Т2.