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Больше половины родителей следят за детьми через сервисы контроля и гаджеты

Популярность набирают бюджетные бренды, позволяющие вести родительский контроль без особых затрат
Ника Сизова
Родителям понравилась идея оснащать своих детей датчиками слежения
Родителям понравилась идея оснащать своих детей датчиками слежения / Freepik

Половина родителей в России следит за перемещением своих детей и контролирует время использования ребенком гаджетов. А 44% родителей ограничивают потребление детьми контента в интернете. И только 12% родителей не используют цифровые сервисы для обеспечения безопасности детей вовсе. Эти результаты получил центр инноваций Future Crew (входит в цифровую экосистему МТС) по результатам опроса 1000 человек с детьми от 6 до 15 лет. Популярность программных инструментов родительского контроля подтвердили и представители операторов «Мегафон», «Билайн» и Т2.

Практически четверть опрошенных используют специальные программы и мобильные приложения для отслеживания местоположения детей. 16% применяют с этой целью встроенные в смартфон функции, 12% – сервисы от интернет-провайдеров и операторов связи. Полагаются на умные часы и специальные GPS-трекеры 12 и 9% родителей соответственно, подсчитали эксперты Future Crew.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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