Общество

Дегтярев предложил сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 года

Ведомости

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах поэтапного сокращения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 г.

«9 сентября мы собираем Российский футбольный союз, РПЛ, клубы – все руководство, в Минспорте. Будет обстоятельный разговор на эту тему», – сказал Дегтярев в интервью «России 24» на полях ВЭФ.

По его словам, действующие ограничения «чересчур мягкие». В министерстве считают оптимальной нормой «пять иностранцев на поле, десять – в заявке». Новый лимит могут ввести к 2028 г. с последующим плавным ужесточением.

Дегтярев подчеркнул, что задача клубов – развивать академии и растить собственных игроков, чтобы их не перехватывали зарубежные команды.

Министр привел примеры зарубежных лиг: в Испании клубы могут заявить максимум пять игроков из стран вне ЕС (не более трех на матч), а в Италии – не более двух таких футболистов, при этом в заявке должно быть не менее восьми местных игроков.

3 сентября Дегтярев также сообщил, что сборная России готовится выступить на Олимпиаде-2028 в полном составе. По его словам, ключевым этапом подготовки станут Всероссийские летние Спартакиады сильнейших спортсменов с участием 9000 атлетов.

