Больной раком ребенок доставлен из Пекина в Москву

3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе визита в Китай российский лидер Владимир Путин предоставил самолет из президентской летной группы для транспортировки в Россию больного раком мальчика. Мама ребенка привезла его в Китай для прохождения лечения.



По словам Пескова, оно не помогало, и китайские врачи направили мальчика обратно в Россию.