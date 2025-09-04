Больной раком ребенок доставлен из Пекина в Москву
Ребенок с диагнозом нейробластома благополучно доставлен из Пекина в Москву и госпитализирован в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава. Специалисты уже проводят обследование для определения тактики лечения, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
По его словам, для сопровождения мальчика в Пекин была направлена усиленная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф. Дорогу ребенок перенес удовлетворительно.
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Кирилл Киргизов отметил, что мальчик поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии в стабильном состоянии.
3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе визита в Китай российский лидер Владимир Путин предоставил самолет из президентской летной группы для транспортировки в Россию больного раком мальчика. Мама ребенка привезла его в Китай для прохождения лечения.
По словам Пескова, оно не помогало, и китайские врачи направили мальчика обратно в Россию.