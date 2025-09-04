Путину рассказали, что такое «чиловая катка», «кринж» и «траблы»

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали, что на молодежном сленге означает «чиловая катка», «кринж» и «траблы» во время представления интерактивной платформы Национального центра «Россия» во Владивостоке. Видео опубликовано в Telegram-канале телеведущей «России-1» Ольги Скабеевой.