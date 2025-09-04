Путину рассказали, что такое «чиловая катка», «кринж» и «траблы»
Президенту РФ Владимиру Путину рассказали, что на молодежном сленге означает «чиловая катка», «кринж» и «траблы» во время представления интерактивной платформы Национального центра «Россия» во Владивостоке. Видео опубликовано в Telegram-канале телеведущей «России-1» Ольги Скабеевой.
«Ребята, эти проблемы полный абсурд – Гайс, эти траблы полный кринж, а высокий стиль – Друзья, эти неурядицы совершенный вздор», – представили Путину платформу для обучения детей нейтральному и высокому стилю общения.
Экскурсовод рассказала российскому лидеру, что обучающую платформу будут расширять и корректировать по замечаниям от преподавателей, родителей и самих детей.
4 сентября Путин начал рабочую программу во Владивостоке с посещения филиала Национального центра «Россия». Там он также осмотрел интерактивную зону, которая посвящена 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.
Также Путин по видеосвязи дал старт работе новых объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке. Среди них ключевым стал запуск Тихоокеанской железной дороги протяженностью 531 км, соединяющей Якутию и Хабаровский край.