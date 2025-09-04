Министр информации Казахстана Балаева опровергла задержание главы МИДа страны
Сообщения о задержании главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу являются неподтвержденными. Об этом заявила министр информации страны Аида Балаева на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена на территории России).
Она напомнила, что за распространение ложной информации в Казахстане предусмотрены административная и уголовная ответственность.
4 сентября местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о якобы задержании Нуртлеу, а также бизнесмена Гаджиа Гаджиева и ряд высокопоставленных сотрудников комитета национальной безопасности Республики (КНБ).
Нуртлеу возглавляет казахский МИД с 2023 г., в 2024 г. его переназначили на этот пост. До этого он служил первым заместителем председателя КНБ.
4 августа сотрудники службы по противодействию коррупции КНБ задержали вице-министра транспорта республики по подозрению в получении взятки. Он арестован. 2 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на источник писало о задержании вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева.