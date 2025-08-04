Замминистра транспорта Казахстана задержали по подозрению в получении взятки

Аблалиев родился 11 января 1970 г. в Атырауской области. Окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей и сообщений. Вице-министром транспорта стал в октябре 2023 г. До этого был заместителем акима Северо-Казахстанской области и работал в Комитете автомобильных дорог.