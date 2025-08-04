Замминистра транспорта Казахстана задержали по подозрению в получении взятки
Сотрудники службы по противодействию коррупции Комитета нациальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали вице-министра транспорта республики по подозрению в получении взятки. Он арестован. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 уголовно-процессуального кодекса.
Имя вице-министра транспорта Казахстана в сообщении КНБ не приводится. 2 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на источник писало о задержании вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева.
Аблалиев родился 11 января 1970 г. в Атырауской области. Окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей и сообщений. Вице-министром транспорта стал в октябре 2023 г. До этого был заместителем акима Северо-Казахстанской области и работал в Комитете автомобильных дорог.