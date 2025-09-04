КНБ Казахстана опроверг сведения о задержании своих сотрудников
Информация о задержании ряда высокопоставленных сотрудников комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте комитета.
«Предупреждаем, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность», – говорится в сообщении.
4 сентября казахские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали о якобы задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, бизнесмена Гаджиа Гаджиева и нескольких высокопоставленных сотрудников КНБ. Министр информации республики Аида Балаева заявила, что информация о задержании Нуртлеу является неподтвержденной.
Нуртлеу возглавляет МИД Казахстана с 2023 г., в 2024 г. его переназначили на этот пост. До этого он служил первым заместителем председателя КНБ.