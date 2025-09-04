Прощание с Армани пройдет в Милане 6 и 7 сентября

Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Armani Group сообщила, что он «мирно скончался в окружении близких». Corriere della Sera писала, что несколько недель назад Армани был госпитализирован с легочной инфекцией. Из-за болезни он не присутствовал на показе его коллекции в июне.