Прощание с Армани пройдет в Милане 6 и 7 сентября
Прощание с итальянским модельером Джорджо Армани состоится 6 и 7 сентября в Милане. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Похороны, как хотел сам Армани, пройдут в закрытом формате. Отмечается также, что Милан объявил 8 сентября, день похорон модельера, днем траура.
Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Armani Group сообщила, что он «мирно скончался в окружении близких». Corriere della Sera писала, что несколько недель назад Армани был госпитализирован с легочной инфекцией. Из-за болезни он не присутствовал на показе его коллекции в июне.