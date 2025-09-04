Автовладельцам из новых регионов необходимо сменить документы до 1 января

После указанного срока управление транспортным средством, которое не прошло перерегистрацию, будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке). Наказание по статье – штраф до 800 руб. За повторное совершение правонарушения предусмотрена ответственность по ч.1.1 той же статьи – наложение штрафа 5000 руб. или лишение прав на срок до трех месяцев.