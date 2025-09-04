Газета
Главная / Общество /

Автовладельцам из новых регионов необходимо сменить документы до 1 января

Автовладельцы из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обязаны заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки на российские до 1 января 2026 г., напомнили в Telegram-канале Госавтоинспекции РФ.

После указанного срока управление транспортным средством, которое не прошло перерегистрацию, будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке). Наказание по статье – штраф до 800 руб. За повторное совершение правонарушения предусмотрена ответственность по ч.1.1 той же статьи – наложение штрафа 5000 руб. или лишение прав на срок до трех месяцев.

Госавтоинспекция подчеркнула, что использовать автомобили с регистрационными знаками новых регионов или Украины недопустимо, если на них уже выданы российские. Ответственность предусмотрена ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками) – лишение прав до года.

С 1 сентября в России вступил в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. В перечень вошли такие противопоказания, как аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также запрет коснулся водителей с частичной цветовой слепотой и искаженным восприятием красного и зеленого цветов.

