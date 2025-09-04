Суд не стал привлекать экс-сенатора Савельева к субсидиарной ответственности

Тогда отмечалось, что параллельно Савельев остается фигурантом уголовного дела. Следствие полагает, что в 2024 г. он организовал покушение на бывшего партнера Сергея Ионова, отбывавшего срок в колонии. Заказ был передан через помощника Юрия Нефедова, ветерана Афганистана, которому Савельев якобы предложил $100 000. За половину суммы к делу подключился тульский криминальный авторитет Сергей Дюков. Попытка убийства была предотвращена, так как Нефедов обратился к сотруднику УФСИН, а тот сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ.