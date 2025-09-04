Газета
Главная / Общество /

Суд не стал привлекать экс-сенатора Савельева к субсидиарной ответственности

Ведомости

Арбитражный суд Московского округа не стал привлекать бывшего сенатора Дмитрия Савельева к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в рамках дела о признании «Уралстройнефти» банкротом. Это следует из постановления инстанции.

Указывается, что суд рассмотрел кассационные жалобы ПАО «Ак Барс банк», Вячеслава Хохлова, АО «Райффайзенбанк».

«Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2025 по делу № А40-86190/2021 в обжалуемой части оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения», – говорится в документе.

В середине мая Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу Савельева и отменил решение о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам компании «Уралстройнефть». Прежде Арбитражный суд Москвы признал Савельева должником, обязанным выплатить кредиторам компании, включая ПАО «Ак Барс банк», более 2,5 млрд руб.

Тогда отмечалось, что параллельно Савельев остается фигурантом уголовного дела. Следствие полагает, что в 2024 г. он организовал покушение на бывшего партнера Сергея Ионова, отбывавшего срок в колонии. Заказ был передан через помощника Юрия Нефедова, ветерана Афганистана, которому Савельев якобы предложил $100 000. За половину суммы к делу подключился тульский криминальный авторитет Сергей Дюков. Попытка убийства была предотвращена, так как Нефедов обратился к сотруднику УФСИН, а тот сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ.

