Арбитражный суд поддержал апелляцию Дмитрия Савельева

С 2015 по 2019 г. компания заключила 20 госконтрактов на общую сумму 247,3 млн руб, преимущественно в сфере строительства. Основными заказчиками выступали структуры, аффилированные с «Транснефтью». После 2019 г. новых контрактов в системе не зафиксировано. В 2019 руб. в штате числилось более двух тысяч сотрудников (2240 человек), но к 2023 г. численность персонала сократилась до 21. В том же году компания отчиталась об убытках в размере 17,7 млн руб. и была признана банкротом. В отношении нее открыто конкурсное производство.