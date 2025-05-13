Арбитражный суд поддержал апелляцию Дмитрия Савельева

Арбитражный суд поддержал апелляцию Дмитрия СавельеваБыло указано на отсутствие прямых доказательств того, что экс-сенатор участвовал в банкротстве своей компании
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал жалобу бывшего сенатора Дмитрия Савельева и отменил решение о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам компании «Уралстройнефть», сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Ранее Арбитражный суд Москвы признал Савельева должником, обязанным выплатить кредиторам компании, включая ПАО «Ак Барс Банк», более 2,5 млрд руб.
В ходе заседания представитель Савельева Светлана Уточкина настаивала, что тот не совершал значительных сделок, который могли повлечь банкроство компании. Суд апелляционной инстанции поддержал жалобу экс-сенатора и частично отменил решение первой инстанции о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам «Уралстройнефти». Апелляция признала, что, несмотря на его статус конечного бенефициара компании, факты участия Савельева в операциях по выводу активов не были доказаны в достаточной степени. Суд указал на отсутствие прямых доказательств того, что он контролировал действия компании в спорный период (2020 г., когда появились признаки банкротства).
Суд также отменил решение о привлечении к ответственности его помощницы Ирины Кудряшовой, посчитав недоказанным ее статус доверительного управляющего и номинального руководителя. В то же время арбитражный суд оставил в силе освобождение от субсидиарной ответственности другого бывшего владельца «Уралстройнефти» – Сирина Бадрутдинова. Он, по выводам суда, не участвовал в спорных сделках и не контролировал компанию. Отмечено, что продажа им имущества Людмиле Горошковой и Римме Сахаповой уже была предметом рассмотрения в рамках его личного банкротства, и все инстанции признали сделку законной.
Теперь, после апелляции возможность подачи антикоррупционного иска Генеральной прокуратурой к Савельеву остается под вопросом (взыскание доходов, полученных при конфликте интересов в соответствии со ст.17.1 закона о противодействии коррупции).
После оглашения арбитражным судом своего решения представитель «Райффайзенбанка», который также выступал истцом по взысканию ответственности с Савельва заявил «Ведомостям», что компания намерена подать кассацию.
В капитал занимавшейся лизингом строительной техники компании «Уралстройнефть» Савельев вошел в 2018 г. через компанию «Риалти Центр». До этого, с 2015 по 2018 г., бизнесом руководил Бадрутдинов. В марте 2018 г. между учредителями – ХК «Капитал» и «Риалти Центр» – был заключен корпоративный договор, предусматривающий создание совета директоров с расширенными полномочиями.
Как ранее утверждал представитель группы кредиторов «Уралстройнефти» Даниил Наймушин, сенатор фактически управлял компанией, давал обязательные указания руководству и подразделениям, участвовал в согласовании сделок как лично, так и через Кудряшову. За время его участия в управлении были заключены убыточные сделки на сумму свыше 1,1 млрд руб., утверждал Наймушин.
Параллельно Савельев остается фигурантом уголовного дела. В 2024 г. он, по версии следствия, организовал покушение на бывшего партнера Сергея Ионова, отбывавшего срок в колонии. Заказ был передан через помощника Юрия Нефедова, ветерана Афганистана, которому Савельев якобы предложил $100 000. За половину суммы к делу подключился тульский криминальный авторитет Сергей Дюков. Попытку убийства удалось предотвратить благодаря тому, что Нефедов обратился к сотруднику УФСИН, а тот сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ.
ООО «Уралстройнефть» была зарегистрирована в 2013 г. Она специализировалась на аренде и лизинге строительной техники. Среди учредителей – ООО «Риалти Центр» (70%), АО «Холдинговая компания «Капитал» (21%) и Гульназ Муртазина (9%).
С 2015 по 2019 г. компания заключила 20 госконтрактов на общую сумму 247,3 млн руб, преимущественно в сфере строительства. Основными заказчиками выступали структуры, аффилированные с «Транснефтью». После 2019 г. новых контрактов в системе не зафиксировано. В 2019 руб. в штате числилось более двух тысяч сотрудников (2240 человек), но к 2023 г. численность персонала сократилась до 21. В том же году компания отчиталась об убытках в размере 17,7 млн руб. и была признана банкротом. В отношении нее открыто конкурсное производство.