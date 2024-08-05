Что известно об уголовном преследовании сенатора Дмитрия Савельева

Чем пользовался Савельев

«РИА Новости» изучило документы, согласно которым, в 2020 г. семья Савельева имела в пользовании дом площадью 489 кв. м в Великобритании. Кроме того, стало известно, что в собственности детей Савельева находятся основные объекты недвижимости семьи сенатора. В том числе речь идет о доме площадью более 1300 кв. м и ряде участков для размещения объектов торговли. В долевой собственности детей сенатора также находятся участок площадью 130 000 кв. м, гостевой дом площадью 258 кв. м, квартира 247 кв. м, баня, гараж и сторожка. Все эти объекты – «в пользовании» у Савельева и его жены. При этом в 2020 г. в долевой собственности у сенатора были только нежилые помещения и здания.