Что известно об уголовном преследовании сенатора Дмитрия Савельева

Что известно об уголовном преследовании сенатора Дмитрия СавельеваСледствие обвиняет его в попытке организовать убийство бывшего бизнес-партнера, парламентарий называет свое дело «сфабрикованным»
Последнее заседание весенней сессии Совета Федерации отметилось задержанием сенатора Дмитрий Савельева. Причем в отличие от прошлого схожего случая, задержания на рабочем месте сенатора Рауфа Арашукова в 2019 г., приход генпрокурора Игоря Краснова был неожиданным. Тогда в СМИ писали, что с самого утра в Совете Федерации «что-то пошло не так».
На этот раз спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко успела поблагодарить сенаторов за работу, сказать им «До встречи в сентябре» и принять от коллег букет. Пока члены Совета Федерации аплодировали, к трибуне подошел генпрокурор. Трансляция на этом оборвалась. Генпрокурор потребовал у парламентариев снятия неприкосновенности с Савельева.
После этого Матвиенко попросила Савельева покинуть зал, на выходе его, как сообщил собеседник «Ведомостей», задержали. По информации собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, установлена причастность сенатора к организации убийства.
По словам источника в палате, Краснов на заседании сказал, что Савельев якобы заказал убийство человека в колонии. Суть обвинения в том, что сенатор, как говорит собеседник «Ведомостей», якобы предложил сотруднику ФСИН $100 000. После чего сотрудник ФСИН совместно с правоохранителями участвовал в операции по инсценировке убийства для фиксации передачи денег от Савельева как за выполненную работу.
Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета. Стоит отметить, что при задержании Арашукова в здание на Большой Дмитровке приходил не только действующий тогда генпрокурор Юрий Чайка, но и глава СКР Александр Бастрыкин. На этот раз он замечен не был.
После задержания следователи провели ряд необходимых следственных действий с Савельевым, в том числе обыск. После он был доставлен в здание СКР на Техническом переулке в Москве для предъявления ему обвинения в организации и приготовлении к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ). В этот же день, 2 августа, после окончания рабочего дня суда Савельева доставили в Басманный суд Москвы. Судья Тимур Вахрамеев удовлетворил просьбу следователя и рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Савельева в закрытом режиме в связи с возможным нарушением тайны частной жизни и тайны следствия.
Савельев был не против обойтись без гласности в судебном заседании.
Учитывая, что с момента его задержания и до суда прошло полдня, защитники не успели собрать полной характеристики личности Савельева. Но просили суд избрать более мягкую меру пресечения. Выслушав стороны, Вахрамеев согласился со следствием и отправил сенатора в СИЗО сроком до 2 октября. Савельева поместили в столичный следственный изолятор № 99/1, известный как «Кремлевский централ».
Чем пользовался Савельев
«РИА Новости» изучило документы, согласно которым, в 2020 г. семья Савельева имела в пользовании дом площадью 489 кв. м в Великобритании. Кроме того, стало известно, что в собственности детей Савельева находятся основные объекты недвижимости семьи сенатора. В том числе речь идет о доме площадью более 1300 кв. м и ряде участков для размещения объектов торговли. В долевой собственности детей сенатора также находятся участок площадью 130 000 кв. м, гостевой дом площадью 258 кв. м, квартира 247 кв. м, баня, гараж и сторожка. Все эти объекты – «в пользовании» у Савельева и его жены. При этом в 2020 г. в долевой собственности у сенатора были только нежилые помещения и здания.
Бизнес-партнер, которого по предполагаемому заказу сенатора должны были убить в колонии, Сергей Ионов, был соучредителем компании «Оптомониторинг». Из материалов уголовного дела следует, что Ионов дал признательные показания по делу о растрате 1,6 млн руб. компании «Оптомониторинг». В 2022 г. Пресненский суд Москвы назначил Ионову наказание в виде трех лет лишения свободы. Позднее апелляционная инстанция сократила этот срок на полгода.
Адвокат Савельева Татьяна Лупандина в беседе с «Ведомостями» кратко отметила, что избрание меры пресечения, по ее мнению, прошло с нарушениями закона. «Будем обжаловать. Вину он не признает», – заявила она.
После задержания членство сенатора в партии «Единая Россия» приостановлено, его сняли со всех партийных постов.
Исполнительную власть Тульской области в СФ Савельев представляет с 6 октября 2016 г. В 2021 г. переизбранный на пост губернатора Алексей Дюмин переназначил его сенатором. В сентябре 2024 г. заканчивается срок его полномочий в связи с досрочными выборами губернатора Тульской области. Врио главы региона Дмитрий Миляев включил Савельева в тройку кандидатов в члены СФ вместе с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Николаем Воробьевым и главой представительства «Ростеха» в Тульской области Константином Даниловым.