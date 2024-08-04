Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Кто такой сенатор Савельев

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Дмитрий Савельев родился в 1968 г. в городе Горький (сейчас Нижний Новгород). 56-й день рождения 3 августа сенатор встретил уже в СИЗО.

Срочную службу проходил в составе контингента советских войск в Афганистане. Имеет две медали «За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Почета, орден Александра Невского.

После армии устроился рабочим на нижегородский завод «Двигатель революции», выпускающий судовые силовые установки, отмечает «РИА Новости». После этого пошел в бизнес.

В 1994 г. возглавил компанию «Лукойл-Уфа», в 1997 г. занял пост вице-президента по коммерческим вопросам ОАО «Норси-ойл». В 1997 г. закончил окончил Академию народного хозяйства при правительстве. Имеет два высших образования, кандидат юридических наук.

В 1998 г. его избрали депутатом заксобрания Нижегородской области. Был президентом ОАО «Транснефть», писал ТАСС. В 1999 г. Савельев как самовыдвиженец был избран в Госдуму III созыва, набрав 29,36% голосов. Был членом фракции СПС, затем состоял в объединении «Деловая Россия», группе «Волга-Урал». В 2001 г. на губернаторских выборах в Нижегородской области занял четвертое место с результатом 12,58%, проиграв коммунисту Геннадию Ходыреву. Переизбирался в Госдуму IV, V и VI созывов от «Родины», затем от «Единой России».

Был депутатом до 2016 г. Перешел в Совет Федерации. В 2021 г. переизбранный на пост губернатора Алексей Дюмин переназначил его сенатором.

Савельев входит в комитет верхней палаты парламента по экономической политике. В сентябре 2024 г. заканчивается срок его полномочий в связи с досрочными выборами губернатора Тульской области. Назначенный врио главы региона Дмитрий Миляев включил Савельева в тройку кандидатов в члены СФ вместе с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Николаем Воробьевым и главой представительства «Ростеха» в Тульской области Константином Даниловым.

Вплоть до 2022 г. на сайте Тульского суворовского военного училища в новостях назывался председателем его попечительского совета.

Был женат. У него пять сыновей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных