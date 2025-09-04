Регионы РФ получат компенсацию в 7,6 млрд рублей за переселенцев в ПВР

28 августа врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Стороны обсудили программу восстановления пострадавшего приграничья и помощь региону, включая компенсацию за выпадающие доходы предприятий ЖКХ. До этого, в июле, в регионе утвердили выплаты в 195 000 руб. гражданам, проживающим вне приграничья, чьи дома подверглись атакам вооруженных сил Украины. Они, как и переселенцы, были вынуждены переехать в пункты временного размещения или арендовать квартиры.