Общество

Регионы РФ получат компенсацию в 7,6 млрд рублей за переселенцев в ПВР

Ведомости

Регионам России, где в течение последних двух лет в пунктах временного размещения (ПВР) находились вынужденные переселенцы с Украины, выплатят компенсации из резервного фонда правительства РФ на сумму более 7,6 млрд руб. Об этом говорится в распоряжении кабмина на портале официального опубликования правовых актов.

Выплаты также коснутся субъектов РФ, которые содержали переселенцев из регионов, где действует максимальный и средний уровень реагирования. В документе указано, что будут возмещены затраты на размещение и питание соответствующих групп населения.

За доведение денежных средств будет отвечать МЧС России. Объем выплат рассчитают по схеме: 913 руб. на человека за сутки размещения в ПВР и до 415 руб. – за питание. Ассигнования получат 63 региона.

28 августа врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Стороны обсудили программу восстановления пострадавшего приграничья и помощь региону, включая компенсацию за выпадающие доходы предприятий ЖКХ. До этого, в июле, в регионе утвердили выплаты в 195 000 руб. гражданам, проживающим вне приграничья, чьи дома подверглись атакам вооруженных сил Украины. Они, как и переселенцы, были вынуждены переехать в пункты временного размещения или арендовать квартиры.

