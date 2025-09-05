Путин: на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи от 20 до 24 лет
Начиная с 2015 г. на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи со всей страны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Возраст приезжающих составляет от 20 до 24 лет.
Путин отметил, что это связано с тем, что в регионе можно получить профессию, найти хорошо оплачиваемую работу, решить вопросы жилья, создать семью.
Тогда же Путин дал поручение распространить ипотечную программу по ставке 2% на Дальнем Востоке на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. Президент также поручил сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей.