Кравцов не считает трагедией снижение количества поступающих в российские вузы

Аналитики компании Future Today отмечали, что во многих отраслях российской экономики по-прежнему наблюдается дефицит соискателей со средним специальным образованием. Только в рабочих специальностях потребность выросла в этом году на 17% до 2,6 млн человек (данные за май 2025 г. из доклада НИУ ВШЭ по рынку труда отдельных отраслей экономики России).