Общество

Кравцов не считает трагедией снижение количества поступающих в российские вузы

Ведомости

Возможное уменьшение количества поступающих в российские высшие учебные заведения не является трагедией, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Так он ответил на вопрос, нет ли опасений нехватки высококвалифицированных специалистов.

По его словам, мировой опыт показывает, что в других странах соотношение учеников, выбирающих высшее образование, составляет 50 на 50, а где-то 60 на 40. Кравцов подчеркнул, что в советское время только 25% выпускников шли в высшие учебные заведения.

Структура спроса на образование, по словам министра просвещения, определяется состоянием экономики. Кравцов заявил, что сейчас большое количество колледжей включились в выполнение оборонно-промышленных заказов. Это определяет выбор выпускников, которые хотят получить востребованную специальность, заключил министр.

Кравцов сообщил, что сейчас доля учеников, которые выбрали колледж после девятого класса, составляет 62,5%, а также 10% идут после одиннадцатых классов. 

Аналитики компании Future Today отмечали, что во многих отраслях российской экономики по-прежнему наблюдается дефицит соискателей со средним специальным образованием. Только в рабочих специальностях потребность выросла в этом году на 17% до 2,6 млн человек (данные за май 2025 г. из доклада НИУ ВШЭ по рынку труда отдельных отраслей экономики России).

