Мошенники начали угрожать россиянам разговором с силовиками

По данным ведомства, злоумышленники говорят жертве о якобы выявленных контактах с иностранной разведкой. В подтверждение этой легенды они присылают фото с «материалами проверки». На снимке изображены документы со скриншотами переписки, где жертве якобы предлагают предоставить сведения о работниках организации, где они служат, за денежное вознаграждение.