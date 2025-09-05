Газета
Мошенники начали угрожать россиянам разговором с силовиками

Мошенники начали писать россиянам от имени руководителей и угрожать «важным разговором с правоохранительными органами». Об этом сообщили в Telegram-канале киберполиции МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники говорят жертве о якобы выявленных контактах с иностранной разведкой. В подтверждение этой легенды они присылают фото с «материалами проверки». На снимке изображены документы со скриншотами переписки, где жертве якобы предлагают предоставить сведения о работниках организации, где они служат, за денежное вознаграждение.

В МВД подчеркнули, что данная картинка регулярно используется мошенниками в различных вариациях схемы «фейк-босс» для создания психологического давления.

4 сентября заместитель предправления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что злоумышленники начали чаще использовать мессенджер Max для обмана граждан. Он рассказал, что аферисты похищают или покупают аккаунты в приложении. По словам зампредправления банка, на Max приходится 8–9% звонков мошенников.

