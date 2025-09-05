После крушения танкеров «Волгонефть» собрано 181 000 тонн загрязненного грунта
В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Как сообщили на заседании правительственной комиссии, уже собрано 181 000 т загрязненного песка и грунта.
По данным властей, водолазы подняли более 2000 т замазученного грунта. Регулярные осмотры затонувших фрагментов судов не выявили утечек нефтепродуктов.
«Завершена укрупненная сборка всех трех коффердамов. Ведутся работы по погружению свай направляющих палов в месте будущей установки коффердамов», – отметили в правительстве.
С начала работ очищено свыше 1200 км береговой линии, часть территорий – повторно.
Иск к владельцам судов о возмещении расходов на ликвидацию последствий вырос до 647,43 млн руб. Первоначально власти Анапы требовали 211 млн руб., затем сумма была увеличена до 545,9 млн руб. решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22 мая.
Крушение произошло 15 декабря 2024 г. В Черное море попала значительная масса нефтепродуктов. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня, последствия аварии устраняются до сих пор.