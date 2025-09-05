Газета
Главная / Общество /

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Ведомости

Частный легкомоторный самолет потерпел крушение возле деревни Ильясово Луховицкого городского округа Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства уточнил, что на борту воздушного судна был один пилот. Он погиб. Причиной падения стала ошибка пилотирования. Следственный комитет проводит проверку после крушения самолета. 

4 сентября легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» упал в районе села Зимарово в Рязанской области. Воздушное судно было задействовано в сельхозобработке полей. В результате крушения самолета погиб пилот. Жертв и разрушений на земле нет.

30 августа в Тамбовской области из-за вынужденной жесткой посадки легкомоторного самолета погиб пилот 1964 г. р. Самолет-опрыскиватель производил обработку сельскохозяйственных угодий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

