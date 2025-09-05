СК возбудил уголовное дело после крушения частного самолета в Подмосковье
После крушения частного легкомоторного самолета возле деревни Ильясово Луховицкого городского округа Московской области следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета (СК) РФ возбудил дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Сейчас следователи-криминалисты занимаются осмотром места происшествия. Кроме того, для выяснения обстоятельств и причин трагедии проводится комплекс следственных мероприятий.
О крушении самолета в Подмосковье стало известно 5 сентября. По данным следствия, пилот воздушного судна 1960 г. р. скончался на месте от полученных травм. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что причиной падения стала ошибка пилотирования.