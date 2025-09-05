Дело экс-сенатора Арашукова о взятке за привилегии в колонии поступило в суд
Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин». Об этом сообщили в суде.
По версии следствия, Арашуков через адвоката передал сотруднику УФСИН 3 млн руб. за создание привилегированных условий содержания.
«Оставшуюся часть денежных средств в размере 3 млн руб. он не передал в связи с пресечением противоправной деятельности», – уточнили в суде.
Материалы дела поступили к судье для решения вопроса о назначении судебного разбирательства. Экс-сенатор обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.
31 октября 2024 г. Верховный суд оставил в силе приговор Рауфу Арашукову и его отцу, бывшему советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову. В декабре 2022 г. Мосгорсуд приговорил их к пожизненному заключению в колониях особого режима. После вступления приговора сын был этапирован в «Черный дельфин», отец – в колонию Мордовии.
Вместе с Арашуковыми суд признал виновными еще четырех человек, среди которых бывший замруководителя управления СК по КЧР Казбек Булатов и экс-начальник центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов. Они получили от пяти до 22 лет колонии. Сообщалось, что Мосгорсуд признал фигурантов виновными во множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества. Также было девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний.