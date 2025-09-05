Дело экс-сенатора Арашукова о взятке за привилегии в колонии поступило в суд

Вместе с Арашуковыми суд признал виновными еще четырех человек, среди которых бывший замруководителя управления СК по КЧР Казбек Булатов и экс-начальник центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов. Они получили от пяти до 22 лет колонии. Сообщалось, что Мосгорсуд признал фигурантов виновными во множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества. Также было девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний.