Верховный суд утвердил пожизненное наказание Арашуковым

Верховный суд утвердил пожизненное наказание АрашуковымЗащита намерена обжаловать решение
Верховный суд (ВС) оставил без изменений приговор экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу, бывшему советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову. В конце декабря 2022 г. Мосгорсуд приговорил отца и сына к пожизненным срокам заключения в колониях особого режима. После вступления приговора в силу Арашуковых этапировали отбывать наказание в разные колонии: Арашукова-старшего в мордовскую колонию, младшего – в «Черный дельфин» в Оренбургской области.
«Считаю крайне несправедливым и незаконным судебный акт, постановленный коллегией по уголовным делам ВС», – заявила «Ведомостям» после заседания адвокат Арашукова-отца Екатерина Малиновская. Она отметила, что сторона защиты намерена подавать жалобу в порядке надзора. «Ведомости» ознакомились с жалобой адвоката, которая рассматривалась в ВС. В ней говорится, что нижестоящими судами были допущены существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела. Имелись достаточные данные для возвращения уголовного дела следствию, убеждены адвокаты.
На прошлой неделе в центральном аппарате Следственного комитета (СК) было возбуждено новое уголовное дело в отношении Рауфа Арашукова на основании переданных УФСБ России по Оренбургской области материалов. По версии следствия, осужденный экс-сенатор передал сотруднику колонии взятку в размере не менее 3 млн руб. за улучшение условий его содержания в исправительном учреждении. С июля по октябрь 2024 г., установили следователи, Арашуков передавал денежные средства через своего адвоката за организацию привилегированных условий содержания. Речь идет о получении сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным. Сам Арашуков категорически отверг эти обвинения и назвал новое уголовное преследование «провокацией».
Аргументы защиты
Помимо указаний на процессуальные нарушения адвокаты Арашукова-старшего апеллировали к его благотворительной деятельности и наградам. Среди последних указаны награды Русской православной церкви (в том числе от патриарха Московского и всея Руси Кирилла), грамоты правительства РФ, правительств Москвы и Санкт-Петербурга, ордена и медали Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни. Помимо строительства и ремонта православных храмов, указали адвокаты, осужденный построил роддом, три мечети, оплачивал питание в детских садах в КЧР, организовывал паломничество в Мекку (хадж) и обеспечил жильем репатриантов из Сирии.
Вместе с Арашуковыми в конце декабря 2022 г. были приговорены к срокам от пяти до 22 лет колонии еще четыре человека: бывший первый заместитель руководителя управления СК по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов и директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Он единственный, кто признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов. Хашукаева взяли под стражу в зале суда. При этом от наказания по приговору был освобожден Филиппов в связи с отбытием им наказания в СИЗО.
Мосгорсуд признал фигурантов виновными во множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний. Кроме того, вместе с приговором были удовлетворены гражданские иски потерпевших. С Рауфа Арашукова суд взыскал в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу «Газпром межрегионгаз Черкесск» 4,5 млн руб., в пользу «Газпром газораспределение Ставрополь» 740 млн руб., в пользу «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 39,7 млн руб. А с его отца, согласно решению суда, взыскано в пользу «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 3,23 млрд руб., в пользу «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 472 млн руб.
Следствием и судом было установлено, что Арашуков-старший совместно с соучастниками похитили природный газ на территории Ставропольского края и КЧР, а также совершили растрату средств предприятий газовой отрасли под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам на общую сумму в размере 4,4 млрд руб.
Помимо этого в 2010 г. отец с сыном организовали убийства в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества. Кроме того, Рауф Арашуков организовал избиение депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова с целью изменения им показаний о его причастности к убийствам. Арашуковы с самого начала расследования настаивали на своей невиновности. Они считают уголовное преследование политически мотивированным и убеждены, что их могли заказать предшественник на посту сенатора от КЧР Вячеслав Дерев и бывший министр внутренних дел республики Казимир Боташев.