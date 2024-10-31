Верховный суд утвердил пожизненное наказание Арашуковым

На прошлой неделе в центральном аппарате Следственного комитета (СК) было возбуждено новое уголовное дело в отношении Рауфа Арашукова на основании переданных УФСБ России по Оренбургской области материалов. По версии следствия, осужденный экс-сенатор передал сотруднику колонии взятку в размере не менее 3 млн руб. за улучшение условий его содержания в исправительном учреждении. С июля по октябрь 2024 г., установили следователи, Арашуков передавал денежные средства через своего адвоката за организацию привилегированных условий содержания. Речь идет о получении сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным. Сам Арашуков категорически отверг эти обвинения и назвал новое уголовное преследование «провокацией».