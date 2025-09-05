Актрису Аглаю Тарасову доставили в суд по делу о контрабанде наркотиков
Актрису Аглаю Тарасову, которую задержали в аэропорту «Домодедово», доставили в Домодедовский суд Московской области для избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Собеседники агентства рассказали, что перед слушанием защита актрисы ознакомится с материалами дела. После этого начнется заседание суда.
ТАСС писал, что, по предварительным данным, у Тарасовой обнаружили масло гашиша в вейпе. Позже агентство сообщило, что следствие просит избрать актрисе меру наказания в виде домашнего ареста.
По данным Telegram-канала Mash, Тарасова недавно вернулась в РФ из Израиля. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Актрисе грозит срок до семи лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн руб.