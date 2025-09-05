Газета
Главная / Общество /

МВД объявило в розыск журналистку «Дождя» Валерию Ратникову

Ведомости

МВД РФ объявило в розыск журналистку телеканала «Дождь» (организация признана нежелательной на территории РФ, считается иноагентом) Валерию Ратникову (считается в России иноагентом) по уголовной статье. Это следует из базы данных ведомства.

По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.

21 августа Таганский суд Москвы оштрафовал Ратникову, а также оппозиционера и бывшего замминистра энергетики РФ Владимира Милова (считается в России иноагентом) в связи с нарушением порядка деятельности иностранного агента, а именно – производстве и распространении материалов без маркировки об иноагентстве (ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ и 4 ст. 19.34 КоАП РФ соответственно). Журналистка была оштрафована на 30 000 руб., а бывший чиновник – на 40 000 руб.

Минюст включил Ратникову в реестр иноагентов в декабре 2023 г. В сообщении ведомства говорилось, что она участвовала «в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», распространяла недостоверную информацию об армии России и выступала против спецоперации на Украине.

