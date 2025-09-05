МВД объявило в розыск журналистку «Дождя» Валерию Ратникову
МВД РФ объявило в розыск журналистку телеканала «Дождь» (организация признана нежелательной на территории РФ, считается иноагентом) Валерию Ратникову
По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.
21 августа Таганский суд Москвы оштрафовал Ратникову, а также оппозиционера и бывшего замминистра энергетики РФ Владимира Милова
Минюст включил Ратникову в реестр иноагентов в декабре 2023 г. В сообщении ведомства говорилось, что она участвовала «в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», распространяла недостоверную информацию об армии России и выступала против спецоперации на Украине.