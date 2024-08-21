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Суд Москвы оштрафовал журналистку Ратникову и бывшего чиновника Милова

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал оппозиционера и бывшего замминистра энергетики РФ Владимира Милова (признан Минюстом РФ иноагентом), а также журналистку телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Валерию Ратникову (объявлена иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ратникова и Милов признаны виновными в нарушении порядка деятельности иностранного агента, а именно – производстве и распространении материалов без маркировки об иноагентстве (ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ и 4 ст. 19.34 КоАП РФ соответственно). Журналистка была оштрафована на 30 000 руб., а бывший чиновник – на 40 000 руб.

Ранее в августе российские суды оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента порядка 10 деятелей. Суммы назначенных им штрафов – от 30 000 до 60 000 руб.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности. 11 марта 2024 г. президент РФ Владимир Путин также подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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