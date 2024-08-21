Суд Москвы оштрафовал журналистку Ратникову и бывшего чиновника Милова
Таганский суд Москвы оштрафовал оппозиционера и бывшего замминистра энергетики РФ Владимира Милова (признан Минюстом РФ иноагентом), а также журналистку телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Валерию Ратникову (объявлена иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Ратникова и Милов признаны виновными в нарушении порядка деятельности иностранного агента, а именно – производстве и распространении материалов без маркировки об иноагентстве (ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ и 4 ст. 19.34 КоАП РФ соответственно). Журналистка была оштрафована на 30 000 руб., а бывший чиновник – на 40 000 руб.
Ранее в августе российские суды оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента порядка 10 деятелей. Суммы назначенных им штрафов – от 30 000 до 60 000 руб.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности. 11 марта 2024 г. президент РФ Владимир Путин также подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов.