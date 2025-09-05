Топ-менеджер ВТБ призвал сохранять «холодную голову» при мошеннических звонках
«В любом случае клиенту важно всегда сохранять "холодную голову". Не надо делиться ни с кем кодами из смс. Никакой Центробанк вам лично звонить не будет», – подчеркнул Пахомов.
По его словам, ему тоже поступали звонки якобы от Банка России. В этом случае зампред правления ВТБ рекомендовал посоветоваться с близкими и «не вестись» на подобные разговоры. Кроме того, самым лучшим способом избежать обмана Пахомов посчитал прервать звонок, если он кажется подозрительным.
5 сентября в МВД РФ предупредили, что злоумышленники начали писать россиянам от имени руководителей и угрожать «важным разговором с правоохранительными органами». По данным ведомства, аферисты говорят жертве о якобы выявленных контактах с иностранной разведкой. В подтверждение этой легенды они присылают фото с фейковыми «материалами проверки».