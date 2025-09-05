Топ-менеджер ВТБ призвал сохранять «холодную голову» при мошеннических звонках

По его словам, ему тоже поступали звонки якобы от Банка России. В этом случае зампред правления ВТБ рекомендовал посоветоваться с близкими и «не вестись» на подобные разговоры. Кроме того, самым лучшим способом избежать обмана Пахомов посчитал прервать звонок, если он кажется подозрительным.