В МВД призвали не верить мошеннической рассылке от фейкового Пенсионного фонда

В МВД напомнили, что сейчас в России существует только Социальный фонд России (СФР), который начал работу с 1 января 2023 г., объединив в себе ранее существовавшие Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Представители ведомства призвали рассказывать об этой схеме аферистов своим родственникам старшего поколения и показывать другие примеры «фейков, поддельных документов, вредоносных приложений».