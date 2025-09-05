Газета
Общество

В МВД призвали не верить мошеннической рассылке от фейкового Пенсионного фонда

Ведомости

Мошенники начали присылать пенсионерам приглашения в якобы официальный канал фейкового Пенсионного фонда России, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Вы уже три раза проигнорировали данное сообщение от администрации канала, и это последнее напоминание. Вы числитесь в списке Пенсионного фонда как «Пенсионер», поэтому мы отправляем вам последний раз приглашение канала, в котором собрана вся необходимая информация для пенсионеров», – приводит ведомство пример мошеннической рассылки.

В МВД напомнили, что сейчас в России существует только Социальный фонд России (СФР), который начал работу с 1 января 2023 г., объединив в себе ранее существовавшие Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Представители ведомства призвали рассказывать об этой схеме аферистов своим родственникам старшего поколения и показывать другие примеры «фейков, поддельных документов, вредоносных приложений».

5 сентября заместитель президента – председателя правления ВТБ Александр Пахомов предупредил, что важно всегда сохранять «холодную голову» в случае получения сообщений или звонков от мошенников, чтобы не попасться на их уловки. Самым лучшим способом избежать обмана он посчитал прервать звонок, если он кажется подозрительным.

