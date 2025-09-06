«РИА Новости»: мошенники придумали схему обмана с поддельным ботом «Госуслуг»

По информации агентства, злоумышленники создают чаты от имени руководителей и сообщают работникам компаний о необходимости перевести архив сотрудников на электронные носители и удалить из системы тех, кто больше не работает. Отмечается, что для «подтверждения данных» людям предлагают использовать якобы официальный бот «Госуслуг» в мессенджере. Схема позволяет мошенникам получить полный доступ к аккаунту на «Госуслугах». Для этого, как пишет «РИА Новости», пользователь должен перейти по ссылке, нажать start и ввести номер телефона, затем прислать в чат или личные сообщения шестизначный код из смс. Злоумышленники объясняют жертвам, без него процедура оцифровки не будет завершена.