«РИА Новости»: мошенники придумали схему обмана с поддельным ботом «Госуслуг»
Мошенники с целью обмана россиян стали создавать поддельные чаты с руководителями компаний и якобы официальный бот «Госуслуг», который пользователям предлагают установить в Telegram. О новой схеме обмана рассказало «РИА Новости».
По информации агентства, злоумышленники создают чаты от имени руководителей и сообщают работникам компаний о необходимости перевести архив сотрудников на электронные носители и удалить из системы тех, кто больше не работает. Отмечается, что для «подтверждения данных» людям предлагают использовать якобы официальный бот «Госуслуг» в мессенджере. Схема позволяет мошенникам получить полный доступ к аккаунту на «Госуслугах». Для этого, как пишет «РИА Новости», пользователь должен перейти по ссылке, нажать start и ввести номер телефона, затем прислать в чат или личные сообщения шестизначный код из смс. Злоумышленники объясняют жертвам, без него процедура оцифровки не будет завершена.
Ранее в сентябре МВД предупредило россиян, что мошенники начали использовать доменные имена, визуально схожие с адресами официальных государственных ресурсов, чтобы вынудить граждан самостоятельно звонить им. В МВД подчеркнули, что цель преступников – побудить человека самому инициировать звонок. Эта схема позволяет обходить защитные механизмы банков и операторов связи, которые блокируют входящие мошеннические вызовы.