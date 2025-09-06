По делу о поставках некачественных деталей «Калашникову» допросили 38 человек
По делу о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей для патронов допросили 38 свидетелей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
«Значительный объем следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках предварительного следствия: допрос 38 свидетелей», – говорится в документе.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено против технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова, который обвиняется в хищении у «Калашникова» при выполнении гособоронзаказа. ТАСС писал, что с 11 октября 2023 г. по 13 ноября 2024 г. неизвестные из числа представителей одного из подрядчиков концерна купили в Китае детали «по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда», заключенными с концерном. Похищенные деньги они потратили на свое усмотрение.
В конце ноября прошлого года Морохова арестовали. Он обвиняется в ущербе «Калашникову» на сумму более 32 млн руб. В апреле стало известно, что он дал признательные показания по делу. По информации ТАСС, Морохов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе очной ставки с соучредителем «Интертехники», победителем шоу «Танцы со звездами» в 2010 г. Алексеем Леденевым техдиректор указал на него как на соучастника преступления.
2 сентября суд оставил под стражей Морохова, апелляционную жалобу адвоката оставили без удовлетворения.