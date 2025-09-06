По делу о поставках некачественных деталей «Калашникову» допросили 38 человек

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено против технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова, который обвиняется в хищении у «Калашникова» при выполнении гособоронзаказа. ТАСС писал, что с 11 октября 2023 г. по 13 ноября 2024 г. неизвестные из числа представителей одного из подрядчиков концерна купили в Китае детали «по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда», заключенными с концерном. Похищенные деньги они потратили на свое усмотрение.