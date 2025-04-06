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Техдиректор «Интертехники» Морохов признал вину по делу «Калашникова»

Ведомости

Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов дал признательные показания по делу о хищении более 32 млн руб. при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа. Об этом свидетельствуют материалы дела, передает ТАСС.

По информации агентства, Морохов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе очной ставки с соучредителем «Интертехники», победителем шоу «Танцы со звездами» в 2010 г. Алексеем Леденевым техдиректор указал на него как на соучастника преступления. 

В рамках расследования Морохов находится в следственном изоляторе, в то время как Леденев был помещен под домашний арест после предъявления обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье может составлять до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

21 ноября 2024 г. ТАСС сообщал о возбуждении дела по факту хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников» одним из его подрядчиков. Тогда отмечалось, что с 11 октября 2023 г. по 13 ноября 2024 г. неизвестные из числа представителей одного из подрядчиков концерна купили в Китае детали «по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда», заключенными с концерном. Похищенные деньги они потратили на свое усмотрение.

Спустя несколько дней Морохова арестовали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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