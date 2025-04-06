Техдиректор «Интертехники» Морохов признал вину по делу «Калашникова»
Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов дал признательные показания по делу о хищении более 32 млн руб. при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа. Об этом свидетельствуют материалы дела, передает ТАСС.
По информации агентства, Морохов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе очной ставки с соучредителем «Интертехники», победителем шоу «Танцы со звездами» в 2010 г. Алексеем Леденевым техдиректор указал на него как на соучастника преступления.
В рамках расследования Морохов находится в следственном изоляторе, в то время как Леденев был помещен под домашний арест после предъявления обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье может составлять до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.
21 ноября 2024 г. ТАСС сообщал о возбуждении дела по факту хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников» одним из его подрядчиков. Тогда отмечалось, что с 11 октября 2023 г. по 13 ноября 2024 г. неизвестные из числа представителей одного из подрядчиков концерна купили в Китае детали «по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда», заключенными с концерном. Похищенные деньги они потратили на свое усмотрение.