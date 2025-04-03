Победитель «Танцев со звездами» Леденев обвиняется в хищениях у «Калашникова»

О возбуждении дела по факту хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников» одним из его подрядчиков при выполнении гособоронзаказа ТАСС писал 21 ноября 2024 г. Тогда отмечалось, что с 11 октября 2023 г. по 13 ноября 2024 г. неизвестные из числа представителей одного из подрядчиков концерна купили в Китае детали «по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда», заключенными с концерном. Похищенные деньги они потратили на свое усмотрение.