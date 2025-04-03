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Победитель «Танцев со звездами» Леденев обвиняется в хищениях у «Калашникова»

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Учредитель ООО «Интертехника», победитель шоу «Танцы со звездами» в 2010 г. Алексей Леденев был отправлен под домашний арест в рамках дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Октябрьского районного суда в Иваново.

Леденев обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Под домашним арестом он пробудет до 12 мая. Ему запрещается покидать дом без разрешения следователя, общаться с кем-то кроме близких родственников или адвокатов, пользоваться средствами связи и интернетом.

О возбуждении дела по факту хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников» одним из его подрядчиков при выполнении гособоронзаказа ТАСС писал 21 ноября 2024 г. Тогда отмечалось, что с 11 октября 2023 г. по 13 ноября 2024 г. неизвестные из числа представителей одного из подрядчиков концерна купили в Китае детали «по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда», заключенными с концерном. Похищенные деньги они потратили на свое усмотрение.

24 ноября агентство сообщило об аресте техдиректора «Интертехники» Алексея Морохова. Он обвиняется в ущербе «Калашникову» на сумму более 32 млн руб. Против Морохова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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