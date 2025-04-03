Победитель «Танцев со звездами» Леденев обвиняется в хищениях у «Калашникова»
Учредитель ООО «Интертехника», победитель шоу «Танцы со звездами» в 2010 г. Алексей Леденев был отправлен под домашний арест в рамках дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Октябрьского районного суда в Иваново.
Леденев обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Под домашним арестом он пробудет до 12 мая. Ему запрещается покидать дом без разрешения следователя, общаться с кем-то кроме близких родственников или адвокатов, пользоваться средствами связи и интернетом.
О возбуждении дела по факту хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников» одним из его подрядчиков при выполнении гособоронзаказа ТАСС писал 21 ноября 2024 г. Тогда отмечалось, что с 11 октября 2023 г. по 13 ноября 2024 г. неизвестные из числа представителей одного из подрядчиков концерна купили в Китае детали «по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда», заключенными с концерном. Похищенные деньги они потратили на свое усмотрение.
24 ноября агентство сообщило об аресте техдиректора «Интертехники» Алексея Морохова. Он обвиняется в ущербе «Калашникову» на сумму более 32 млн руб. Против Морохова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.