Суд арестовал техдиректора «Интертехники» по обвинению в мошенничестве
Октябрьский районный суд в Иваново заключил под стражу технического директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова, обвиняемого в причинении концерну «Калашников» ущерба на сумму свыше 32 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Морохов был арестован в рамках расследования уголовного дела о хищении при поставках концерну бракованных деталей при выполнении гособоронзаказа. По информации ТАСС, Морохову было предъявлено обвинение в мошенничестве на основании показаний свидетелей, которые указали на него «как на лицо, совершившее преступление».
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Морохов пробудет в СИЗО до 12 января 2025 г. Защита обвиняемого уже обжаловала постановление суда.
21 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало о возбуждении уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников» одним из его подрядчиков при выполнении гособоронзаказа. Сообщалось, что с 11 октября 2023 г. по 13 ноября 2024 г. неустановленные лица из числа представителей одного из подрядчиков концерна купили в Китае детали «по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда», заключенными с концерном. Похищенные средства они потратили на свое усмотрение.