Суд арестовал техдиректора «Интертехники» по обвинению в мошенничестве

21 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало о возбуждении уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников» одним из его подрядчиков при выполнении гособоронзаказа. Сообщалось, что с 11 октября 2023 г. по 13 ноября 2024 г. неустановленные лица из числа представителей одного из подрядчиков концерна купили в Китае детали «по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда», заключенными с концерном. Похищенные средства они потратили на свое усмотрение.