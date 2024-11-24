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Суд арестовал техдиректора «Интертехники» по обвинению в мошенничестве

Ведомости

Октябрьский районный суд в Иваново заключил под стражу технического директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова, обвиняемого в причинении концерну «Калашников» ущерба на сумму свыше 32 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Морохов был арестован в рамках расследования уголовного дела о хищении при поставках концерну бракованных деталей при выполнении гособоронзаказа. По информации ТАСС, Морохову было предъявлено обвинение в мошенничестве на основании показаний свидетелей, которые указали на него «как на лицо, совершившее преступление».

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Морохов пробудет в СИЗО до 12 января 2025 г. Защита обвиняемого уже обжаловала постановление суда.

21 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало о возбуждении уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников» одним из его подрядчиков при выполнении гособоронзаказа. Сообщалось, что с 11 октября 2023 г. по 13 ноября 2024 г. неустановленные лица из числа представителей одного из подрядчиков концерна купили в Китае детали «по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда», заключенными с концерном. Похищенные средства они потратили на свое усмотрение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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