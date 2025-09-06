Газета
Главная / Общество /

В Милане началось прощание с Джорджо Армани

Ведомости

В Милане утром 6 сентября открылась траурная часовня Джорджо Армани, к гробу с телом итальянского модельера выстроилась длинная очередь, сообщает Sky TG24.

Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Сообщалось, что прощание с модельером состоится 6 и 7 сентября в Милане, а похороны, как хотел сам Армани, пройдут в закрытом формате.

Среди первых прибывших к месту прощания в театре Армани были мэр Милана Беппе Сала, президент Stellantis Джон Элканн, а также Джованни Петруччи из Федерации баскетбола Италии и тренер баскетбольной команды «Олимпия Милан» Этторе Мессина. За два часа до открытия часовни, которое было намечено на 9:00, выстроилась очередь из сотен желающих попрощаться с дизайнером, пишет Sky TG24. При этом доступ в часовню осуществляется в две очереди: одна предназначена для сотрудников Армани, другая – для всех желающих.

«Милан полон Армани, его невозможно забыть. Он покидает Милан с непоколебимой верой в работу как инструмент личной и профессиональной самореализации. Это ценность, которую Милан никогда не потеряет. Он так много сделал для этого города», – сказал на церемонии мэр Милана. 

Тело модельера будет покоиться в часовне в течение двух дней. Рядом расположена штаб-квартира Армани и музей Silos – там проходит выставка, посвященная 20 годам его работы в сфере высокой моды в Armani Privé.

