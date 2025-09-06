В Милане началось прощание с Джорджо Армани

Среди первых прибывших к месту прощания в театре Армани были мэр Милана Беппе Сала, президент Stellantis Джон Элканн, а также Джованни Петруччи из Федерации баскетбола Италии и тренер баскетбольной команды «Олимпия Милан» Этторе Мессина. За два часа до открытия часовни, которое было намечено на 9:00, выстроилась очередь из сотен желающих попрощаться с дизайнером, пишет Sky TG24. При этом доступ в часовню осуществляется в две очереди: одна предназначена для сотрудников Армани, другая – для всех желающих.