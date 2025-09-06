Мурашко сообщил о расширении доступности диспансеризации для инвалидов

По его словам, маломобильные граждане, которые проживают в селе и отдаленных районах, и те, чья доставка в медучреждение затруднена, смогут пройти диспансеризацию не только в амбулаторных, но и в стационарных условиях. При выявлении на диспансеризации заболеваний и состояний, которые требуют специализированной медицинской помощи, ее окажут в больнице, или пациенты получат направление на лечение. Диспансеризация в стационарных условиях для этой категории граждан финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования.