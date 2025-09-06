Газета
Мурашко сообщил о расширении доступности диспансеризации для инвалидов

Ведомости

Возможность для маломобильных граждан бесплатно проверить свое здоровье в России стала доступнее. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, маломобильные граждане, которые проживают в селе и отдаленных районах, и те, чья доставка в медучреждение затруднена, смогут пройти диспансеризацию не только в амбулаторных, но и в стационарных условиях. При выявлении на диспансеризации заболеваний и состояний, которые требуют специализированной медицинской помощи, ее окажут в больнице, или пациенты получат направление на лечение. Диспансеризация в стационарных условиях для этой категории граждан финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Кроме того, введена возможность краткосрочной госпитализации на срок до трех дней для прохождения мероприятий диспансеризации для граждан с ограниченными возможностями, нуждающихся в посторонней помощи.

27 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рекомендовала Генпрокуратуре проверить соблюдение обязательных требований по доступности среды для инвалидов на автовокзалах, автостанциях и при перевозках пассажиров организациями и индивидуальными предпринимателями. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на копию доклада «Защита прав инвалидов в РФ».

В докладе сказано, что количество жалоб по вопросу доступности среды для инвалидов к омбудсмену не меняется «от года к году»: в 2020 г. 28 обращений, в 2022 г. – 29 заявлений, в 2024 г. – 28. Несмотря на развитие транспортной инфраструктуры для инвалидов, в нескольких городах наблюдается недостаточное число низкопольного транспорта.

