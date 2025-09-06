ФСИН сообщила об отказе Митволю в помиловании

Митволю инкриминируется хищение 950 млн руб. мошенническим путем. В сентябре 2023 г. он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к 4,5 года лишения свободы. До вынесения приговора он признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В марте 2024 г. Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений.