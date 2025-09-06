ФСИН сообщила об отказе Митволю в помиловании
Главное управление ФСИН России по Московской области не поддержало ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, которое было подано в 2024 г. Об этом «РИА Новости» сообщает со ссылкой на ведомство.
«В связи с распространяемой в СМИ информацией сообщаем, что ходатайство о помиловании, поданное осужденным О.Л. Митволем в 2024 г. в комиссию по вопросам помилования на территории Московской области, ГУ ФСИН России по Московской области поддержано не было», – говорится в сообщении ГУ ФСИН.
Региональная комиссия по вопросам помилования согласовала прошение о помиловании Митволя, оно направлено в администрацию президента, сообщил ТАСС один из защитников осужденного. Он уточнил, что случае принятия положительного решения президент подпишет указ о помиловании, до этого прошение должна согласовать президентская комиссия по вопросам помилования.
Митволю инкриминируется хищение 950 млн руб. мошенническим путем. В сентябре 2023 г. он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к 4,5 года лишения свободы. До вынесения приговора он признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В марте 2024 г. Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений.