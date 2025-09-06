Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСИН сообщила об отказе Митволю в помиловании

Ведомости

Главное управление ФСИН России по Московской области не поддержало ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, которое было подано в 2024 г. Об этом «РИА Новости» сообщает со ссылкой на ведомство.

«В связи с распространяемой в СМИ информацией сообщаем, что ходатайство о помиловании, поданное осужденным О.Л. Митволем в 2024 г. в комиссию по вопросам помилования на территории Московской области, ГУ ФСИН России по Московской области поддержано не было», – говорится в сообщении ГУ ФСИН.

Региональная комиссия по вопросам помилования согласовала прошение о помиловании Митволя, оно направлено в администрацию президента, сообщил ТАСС один из защитников осужденного. Он уточнил, что случае принятия положительного решения президент подпишет указ о помиловании, до этого прошение должна согласовать президентская комиссия по вопросам помилования.

Митволю инкриминируется хищение 950 млн руб. мошенническим путем. В сентябре 2023 г. он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к 4,5 года лишения свободы. До вынесения приговора он признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В марте 2024 г. Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте