Суд приговорил Олега Митволя к 4,5 годам колонии

Суд приговорил Олега Митволя к 4,5 годам колонииБывший замруководителя Росприроднадзора просил отнестись к нему как к человеку, а не как к чиновнику
Железнодорожный суд Красноярска провозгласил обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю. Судья Иван Иванов признал его виновным в хищении 954 млн руб. при строительстве метро в городе и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,6 года колонии общего режима.
Судебный процесс по существу занял один день. Это связано с тем, что дело слушалось в особом порядке: он предусматривает рассмотрение судебного процесса без исследования доказательств. Митволь еще на стадии следствия признал вину и заключил досудебное соглашение. Предполагается, что в таком порядке наказание назначается более мягкое.
Кроме того, суд вместе с приговором удовлетворил гражданские иски Федерального агентства железнодорожного транспорта и КГКУ «Краевое транспортное управление» о возмещении вреда на общую сумму 941 млн руб.
После оглашения приговора Митволя заключили под стражу, и конвой надел на него наручники. «Я просто человек, а не чиновник!» – сказал он в суде.
Его адвокат Михаил Шолохов в беседе с «Ведомостями» отметил, что защита считает наказание слишком суровым, «учитывая обстоятельства совершенного преступления, а также иные данные, исследованные в ходе судебного следствия, он требует снисхождения». Шолохов напомнил, что еще на стадии предварительного следствия Митволь сам стал потерпевшим от противоправных действий других лиц.
При этом адвокат отметил, что, если бы следствие не арестовало имущество, а также счета в других банках, по всей вероятности, Митволь мог бы лишиться и этого. Защитник добавил, что в приговоре суд также не учел регалии его доверителя.
«Он внес неоценимый вклад в науку, является доктором исторических наук, выступал научным руководителем и оппонентом ряда диссертаций. Преподавал в институте повышения квалификации Генеральной прокуратуры РФ в сфере экологического права, имеет множество ведомственных наград», – перечислил Шолохов. Защита обжалует приговор в части размера наказания, поскольку на практике такое наказание дают осужденным и без заключенного досудебного соглашения.
Бывший замруководителя Росприроднадзора также указал на проблемы со здоровьем. По его словам, из-за неоказания медицинской помощи в СИЗО у него появилась опухоль в средостении, которая, как утверждает обвиняемый, может в любой момент перекрыть пищевод. Митволь отметил, что должен стоять на учете у онколога и что ему требуется комплексное медицинское вмешательство.
С учетом проведенного в СИЗО и под домашним арестом времени Митволь может провести в колонии около двух лет и девяти месяцев, если приговор вступит в законную силу. Митволь был задержан ФСБ 8 июня 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда пытался улететь в Дубай. Летом 2023 г. завершилось предварительное расследование по уголовному делу. Им занималось следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю.
Как установило следствие, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. Митволь не единственный фигурант этого дела. В начале февраля стало известно, что первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства региона Юрий Лапшин также подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве метро. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Лапшин занимает свой пост с 2018 г.
В середине апреля защитник экс-чиновника Александр Обозов рассказал, что с его счета в одном из банков ОАЭ были украдены деньги. Он не назвал точную сумму, но она, по его словам, «значительная». В публикациях СМИ утверждалось, что речь о $150 000. На прошлой неделе Центральный районный суд Красноярска арестовал Елену Магомедселимову до 22 октября, она обвиняется в хищении у Митволя более 136 млн руб. Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
Как следует из материалов дела, женщина предъявила в офисе банка в Дубае фальшивую доверенность и сняла наличными крупную сумму в дирхамах. По версии следствия, в апреле 2022 г. несколько ранее судимых жителей Белгородской и Свердловской областей организовали схему хищения денег с банковских счетов лиц, находящихся под следствием в красноярском СИЗО.
Митволь руководил Северным административным округом Москвы с июля 2009 г. по октябрь 2010 г. До этого он в течение пяти лет был заместителем руководителя Росприроднадзора.