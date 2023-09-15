Суд приговорил Олега Митволя к 4,5 годам колонии

В середине апреля защитник экс-чиновника Александр Обозов рассказал, что с его счета в одном из банков ОАЭ были украдены деньги. Он не назвал точную сумму, но она, по его словам, «значительная». В публикациях СМИ утверждалось, что речь о $150 000. На прошлой неделе Центральный районный суд Красноярска арестовал Елену Магомедселимову до 22 октября, она обвиняется в хищении у Митволя более 136 млн руб. Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).