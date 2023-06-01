Завершено расследование дела экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Завершено расследование дела экс-замглавы Росприроднадзора МитволяФСБ инкриминирует ему хищение около 1 млрд рублей при строительстве метро в Красноярске
Завершено предварительное расследование по уголовному делу об особо крупном мошенничестве при проектировании и строительстве метро в Красноярске, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к следствию. В рамках этого дела был арестован политик и бизнесмен, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Его следствие ФСБ обвиняет в хищении 950 млн руб. мошенническим путем (ст. 159 УК РФ).
Дело в отношении Митволя расследует следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю. После окончания расследования обвиняемый и его защита приступают к ознакомлению с материалами дела. Когда ознакомление завершится, материалы дела изучит прокуратура. Если надзорное ведомство утвердит обвинение, то материалы поступят в суд для рассмотрения уголовного дела по существу.
По версии следствия, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию.
Митволь – не единственный фигурант этого дела. В начале февраля стало известно, что в первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства региона Юрий Лапшин также подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве метро. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Лапшин занимает свой пост с 2018 г.
Несмотря на то что Митволь признал вину по предъявленному ему обвинению и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, он до сих пор находится в СИЗО. В июне 2022 г. Красноярский краевой суд отказал ему в смягчении меры пресечения.
Его адвокат Александр Обозов просил тогда выпустить своего подзащитного из СИЗО, указывая, что у Митволя на попечении находятся мать-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена. За Митволя личные поручительства подписали депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Олег Савченко. Но прокуратура настаивала, что политик может скрыться от следствия, поскольку его задержание проходило в аэропорту при попытке вылететь за рубеж. Недавно экс-чиновника вернули в СИЗО из тюремной больницы, где он находился с пневмонией.
В середине апреля защитник Митволя рассказал, что с его счета в одном из банков ОАЭ были украдены деньги. Обозов не назвал точную сумму, но она, по его словам, «значительная». В публикациях СМИ утверждалось, что речь о $150 000.
Олег Митволь руководил Северным административным округом Москвы с июля 2009 г. по октябрь 2010 г. До этого он в течение пяти лет был заместителем руководителя Росприроднадзора.
8 июня 2022 г. сотрудники ФСБ задержали Митволя в аэропорту «Внуково», когда он пытался улететь в Дубай. Затем силовики сопроводили его в Красноярск, где он был арестован. Помощница Митволя тогда утверждала, что он собирался улететь на отдых. Если вина бывшего чиновника будет доказана в суде, то ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.