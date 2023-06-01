Завершено расследование дела экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Его адвокат Александр Обозов просил тогда выпустить своего подзащитного из СИЗО, указывая, что у Митволя на попечении находятся мать-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена. За Митволя личные поручительства подписали депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Олег Савченко. Но прокуратура настаивала, что политик может скрыться от следствия, поскольку его задержание проходило в аэропорту при попытке вылететь за рубеж. Недавно экс-чиновника вернули в СИЗО из тюремной больницы, где он находился с пневмонией.