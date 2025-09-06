Газета
Кабмин разработал правила определения предельного числа платных мест в вузах

Ведомости

Минобрнауки России и другие федеральные органы исполнительной власти разработали проект постановления правительства, которым будут утверждены правила определения предельного количества платных мест в вузах на 2026/27 учебный год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из документа следует, что предельный объем платного приема на следующий учебный год доведут до университетов в ноябре этого года. Затем вузы смогут скорректировать расчетное значения платного приема, предоставив соответствующее обоснование, говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что внедрение регулирования будет осуществляться поэтапно и только по направлениям подготовки, вошедшим в соответствующий перечень. Пока этот список не сформирован. Само постановление издается на один год, после проведения всестороннего анализа итогов приемной кампании в механизм регулирования платного приема внесут необходимые изменения, рассказали в Минобрнауки.

Отмечается, что регулирование платного приема позволит скорректировать его структуру, повысить качество образования и обеспечить гарантии дальнейшего трудоустройства выпускников.

В апреле правительство поддержало поправки в закон «Об образовании», которые дадут правительству новые полномочия – устанавливать количество платных мест в вузах в зависимости от кадровых потребностей экономики. До этого, в феврале, президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по науке и образованию отметил, что в стране нужно исключить «чрезмерный» платный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны рынка труда. Тогда же министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил разрешить Минобрнауки регулировать прием на платные места в вузах.

