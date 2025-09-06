Кабмин разработал правила определения предельного числа платных мест в вузах

Из документа следует, что предельный объем платного приема на следующий учебный год доведут до университетов в ноябре этого года. Затем вузы смогут скорректировать расчетное значения платного приема, предоставив соответствующее обоснование, говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что внедрение регулирования будет осуществляться поэтапно и только по направлениям подготовки, вошедшим в соответствующий перечень. Пока этот список не сформирован. Само постановление издается на один год, после проведения всестороннего анализа итогов приемной кампании в механизм регулирования платного приема внесут необходимые изменения, рассказали в Минобрнауки.