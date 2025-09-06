Скворцова: российская вакцина против рака готова к применению
Доклинические исследования российской вакцины от рака доказали безопасность и высокую эффективность, рассказала «Известиям» руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Скворцова уточнила, что исследования вакцины длились несколько лет и в конце лета ФМБА подало документы в Минздрав с целью получить разрешение на клиническое применение препарата. По ее словам, доклинические исследования доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли.
«Причем существенно, в зависимости от особенностей – на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно. Вакцина готова к применению, ждем разрешения», – сказала она.
Вакцину сначала планируется применять в лечении колоректального рака. Кроме того, «в продвинутой стадии» находятся планы по ее применению против глиобластомы – одной из самых злокачественных опухолей в структуре головного мозга. Препарат впоследствии также могут использовать для лечения особых видов меланомы, в том числе оболочек глаза.
ФМБА закончило трехлетний цикл исследований по вакцине от рака в 2024 г. После этого Скворцова говорила, что разработанная ФМБА онковакцина может начать применяться уже в 2025 г. По ее словам, новая вакцина не сможет заменить традиционные методы лечения онкологических заболеваний, но может послужить дополнительной опцией.