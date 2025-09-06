Скворцова: российская вакцина против рака готова к применению

Скворцова уточнила, что исследования вакцины длились несколько лет и в конце лета ФМБА подало документы в Минздрав с целью получить разрешение на клиническое применение препарата. По ее словам, доклинические исследования доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли.