Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Скворцова: российская вакцина против рака готова к применению

Ведомости

Доклинические исследования российской вакцины от рака доказали безопасность и высокую эффективность, рассказала «Известиям» руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. 

Скворцова уточнила, что исследования вакцины длились несколько лет и в конце лета ФМБА подало документы в Минздрав с целью получить разрешение на клиническое применение препарата. По ее словам, доклинические исследования доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли.

«Причем существенно, в зависимости от особенностей – на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно. Вакцина готова к применению, ждем разрешения», – сказала она.

Вакцину сначала планируется применять в лечении колоректального рака. Кроме того, «в продвинутой стадии» находятся планы по ее применению против глиобластомы – одной из самых злокачественных опухолей в структуре головного мозга. Препарат впоследствии также могут использовать для лечения особых видов меланомы, в том числе оболочек глаза.

ФМБА закончило трехлетний цикл исследований по вакцине от рака в 2024 г. После этого Скворцова говорила, что разработанная ФМБА онковакцина может начать применяться уже в 2025 г. По ее словам, новая вакцина не сможет заменить традиционные методы лечения онкологических заболеваний, но может послужить дополнительной опцией.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её