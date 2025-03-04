Применение неоантигенной онковакцины ФМБА может начаться уже в этом году

В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным Скворцова рассказала, что за 2020-2024 гг. ФМБА внедрило в практику и зарегистрировало более 100 продуктов, лекарств, тест-систем и медицинских приборов. Она подчеркнула, что кластеры из четырех центров агентства во главе с Центром физико-химической медицины разработали технологию верификации мутации, вызвавшей опухоль у конкретного человека.