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Применение неоантигенной онковакцины ФМБА может начаться уже в этом году

Ведомости

Персонализированная онковакцина, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), может начать применяться уже в 2025 г., сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова в ходе пленарного заседания всероссийского женского форума «Женщины за здоровое общество».

В 2024 г. завершился трехлетний цикл доклинических исследований неоантигенной онковакцины против колоректального рака, рассказала руководитель агентства. В ходе экспериментов, проводимых на животных, были доказаны безопасность и хорошая переносимость вакцины.

Скворцова подчеркнула, что разработанная онковакцина не сможет заменить традиционные методы лечений онкологических заболеваний, но может служить дополнительной опцией. Вакцина также является геннотерапевтическим препаратом, который предполагает введение непосредственно в опухоль. Он разрушает ее и, соответственно, радиофармпрепараты.

В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным Скворцова рассказала, что за 2020-2024 гг. ФМБА внедрило в практику и зарегистрировало более 100 продуктов, лекарств, тест-систем и медицинских приборов. Она подчеркнула, что кластеры из четырех центров агентства во главе с Центром физико-химической медицины разработали технологию верификации мутации, вызвавшей опухоль у конкретного человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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