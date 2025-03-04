Применение неоантигенной онковакцины ФМБА может начаться уже в этом году
Персонализированная онковакцина, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), может начать применяться уже в 2025 г., сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова в ходе пленарного заседания всероссийского женского форума «Женщины за здоровое общество».
В 2024 г. завершился трехлетний цикл доклинических исследований неоантигенной онковакцины против колоректального рака, рассказала руководитель агентства. В ходе экспериментов, проводимых на животных, были доказаны безопасность и хорошая переносимость вакцины.
Скворцова подчеркнула, что разработанная онковакцина не сможет заменить традиционные методы лечений онкологических заболеваний, но может служить дополнительной опцией. Вакцина также является геннотерапевтическим препаратом, который предполагает введение непосредственно в опухоль. Он разрушает ее и, соответственно, радиофармпрепараты.
В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным Скворцова рассказала, что за 2020-2024 гг. ФМБА внедрило в практику и зарегистрировало более 100 продуктов, лекарств, тест-систем и медицинских приборов. Она подчеркнула, что кластеры из четырех центров агентства во главе с Центром физико-химической медицины разработали технологию верификации мутации, вызвавшей опухоль у конкретного человека.