Общество

Жительница Калифорнии зарегистрировала собаку для голосования на выборах

Ведомости

Жительница Калифорнии Лаура Ли Юрекс зарегистрировалась для голосования на выборах губернатора под именем своей собаки и затем подала сразу два бюллетеня. Об этом сообщает The Hill.

По данным прокуратуры округа Ориндж, Юрекс отправила бюллетени для голосования по почте под именем своей собаки Майи Джин Юрекс во время выборов 2021 г. и 2022 г. Первый бюллетень был успешно подсчитан, а второй был оспорен и отклонен. В октябре 2024 г. было начато расследование, в ходе которого установлено, что женщина опубликовала информацию о произошедшем в социальных сетях. В январе 2022 г. она разместила фотографию собаки с наклейкой «Я проголосовала» и позировала с поддельным бюллетенем.

Юрекс предъявили обвинения в лжесвидетельстве, предоставлении поддельного документа и регистрации несуществующего лица для участия в голосовании. На следующей неделе она должна предстать перед судом.

В ноябре 2020 г. New York Post писала, что избирательная комиссия Нью-Йорка получила бюллетени для голосования на выборах президента США от имени умерших избирателей. В частности, пришел бюллетень от Фрэнсис Реккау из Стейтен-Айленда, которая умерла в 2012 г., и Гертруды Низзер из Бруклина, скончавшейся в июле 2016 г.

