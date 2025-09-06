Жительница Калифорнии зарегистрировала собаку для голосования на выборах

По данным прокуратуры округа Ориндж, Юрекс отправила бюллетени для голосования по почте под именем своей собаки Майи Джин Юрекс во время выборов 2021 г. и 2022 г. Первый бюллетень был успешно подсчитан, а второй был оспорен и отклонен. В октябре 2024 г. было начато расследование, в ходе которого установлено, что женщина опубликовала информацию о произошедшем в социальных сетях. В январе 2022 г. она разместила фотографию собаки с наклейкой «Я проголосовала» и позировала с поддельным бюллетенем.