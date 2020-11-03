СМИ сообщили об участии «мертвых душ» в американских выборах

«Записи показывают, что избирательная комиссия получила бюллетень для заочного голосования от Фрэнсис Реккау из Стейтен-Айленда, которая является членом демократической партии… Но есть проблема: Фрэнсис Реккау, родившаяся 6 июля 1915 года и которой сегодня было бы 105 лет, умерла в 2012 году», — пишет издание.