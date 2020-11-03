СМИ сообщили об участии «мертвых душ» в американских выборах
Избирательная комиссия Нью-Йорка получила бюллетени от имени умерших избирателей, сообщает The New York Post.
«Записи показывают, что избирательная комиссия получила бюллетень для заочного голосования от Фрэнсис Реккау из Стейтен-Айленда, которая является членом демократической партии… Но есть проблема: Фрэнсис Реккау, родившаяся 6 июля 1915 года и которой сегодня было бы 105 лет, умерла в 2012 году», — пишет издание.
В свою очередь, бюллетень от Гертруды Низзер из Бруклина также признан недействительным, так как избиратель считается умершим. По данным представителей республиканской партии, она умерла в июле 2016 года.
«По моему мнению, это лишь верхушка айсберга», — сказал председатель республиканской партии Стейтен Айленда Брендан Лантри. «Мы потребовали у полиции Нью-Йорка и районного прокурора начать расследование», — добавил он.
3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.