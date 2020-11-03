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СМИ сообщили об участии «мертвых душ» в американских выборах

Ведомости

Избирательная комиссия Нью-Йорка получила бюллетени от имени умерших избирателей, сообщает The New York Post.

«Записи показывают, что избирательная комиссия получила бюллетень для заочного голосования от Фрэнсис Реккау из Стейтен-Айленда, которая является членом демократической партии… Но есть проблема: Фрэнсис Реккау, родившаяся 6 июля 1915 года и которой сегодня было бы 105 лет, умерла в 2012 году», — пишет издание.

В свою очередь, бюллетень от Гертруды Низзер из Бруклина также признан недействительным, так как избиратель считается умершим. По данным представителей республиканской партии, она умерла в июле 2016 года.

«По моему мнению, это лишь верхушка айсберга», — сказал председатель республиканской партии Стейтен Айленда Брендан Лантри. «Мы потребовали у полиции Нью-Йорка и районного прокурора начать расследование», — добавил он.

3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.

Ранее по теме: Трамп заявил о лидерстве республиканской партии на выборах в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных