Трамп заявил о лидерстве республиканской партии на выборах в США
Республиканская партия уверенно идет вперед на президентских выборах в США, в том числе в ключевых «колеблющихся» штатах, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая перед сотрудниками республиканского избирательного штаба, передает ТАСС.
«Я слышал, что мы хорошо (ведем – прим. ред.) во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе. Я слышал, что мы ведем везде, это отлично», — сказал Трамп. Он не исключил, что о результатах выборов станет известно уже во вторник вечером.
В разговоре с журналистами президент отметил, что тяжело переживал бы свое поражение на нынешних выборах. «Побеждать легко. Проигрывать – никогда нелегко. Мне – нет», — подчеркнул Трамп.
3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена. По данным CNN, досрочно проголосовали на выборах более 100 млн американцев.