Трамп заявил о лидерстве республиканской партии на выборах в США

«Я слышал, что мы хорошо (ведем – прим. ред.) во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе. Я слышал, что мы ведем везде, это отлично», — сказал Трамп. Он не исключил, что о результатах выборов станет известно уже во вторник вечером.