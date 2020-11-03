Более 100 млн граждан США проголосовали досрочно на выборах президента

«Досрочное голосование по всей стране резко возросло на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. По крайней мере, шесть штатов — Техас, Гавайи, Невада, Вашингтон, Аризона и Монтана — за последние дни превзошли свою общую явку на всеобщих выборах 2016 года», — сообщает телеканал.