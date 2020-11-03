Более 100 млн граждан США проголосовали досрочно на выборах президента
Более 100 млн американцев досрочно проголосовали на выборах в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного компаниями Edison Research и Catalist.
«Досрочное голосование по всей стране резко возросло на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. По крайней мере, шесть штатов — Техас, Гавайи, Невада, Вашингтон, Аризона и Монтана — за последние дни превзошли свою общую явку на всеобщих выборах 2016 года», — сообщает телеканал.
Еще в семи штатах — Северной Каролине, Орегоне, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджии, Флориде и Теннесси — количество проголосовавших досрочно составляет не менее 90% от общего числа голосов в 2016 году.
3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.