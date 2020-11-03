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Более 100 млн граждан США проголосовали досрочно на выборах президента

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Более 100 млн американцев досрочно проголосовали на выборах в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного компаниями Edison Research и Catalist.

«Досрочное голосование по всей стране резко возросло на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. По крайней мере, шесть штатов — Техас, Гавайи, Невада, Вашингтон, Аризона и Монтана — за последние дни превзошли свою общую явку на всеобщих выборах 2016 года», — сообщает телеканал.

Еще в семи штатах — Северной Каролине, Орегоне, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджии, Флориде и Теннесси — количество проголосовавших досрочно составляет не менее 90% от общего числа голосов в 2016 году.

3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных