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Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в США

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Россия реалистично оценивает перспективы двустороннего взаимодействия с США и не завышает планку ожиданий после выборов президента в этой стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

«В очередной раз повторю, что Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности. Однако принимая во внимание складывающиеся обстоятельства, мы реалистично оцениваем перспективы двустороннего взаимодействия и не завышаем планку ожиданий», — сказал Лавров.

По его словам, диалог Москвы и Вашингтона по-прежнему находится в заложниках у внутриполитической борьбы в США, которая оказывает существенное влияние на предвыборную риторику кандидатов, а также на действия руководства страны на мировой арене.

«Учитывая зашкаливающий накал предвыборных страстей, не считаю правильным давать развернутые публичные комментарии относительно перспектив развития двусторонних отношений в зависимости от итогов президентской избирательной кампании, поскольку нашу страну и так постоянно обвиняют во «вмешательстве» во внутренние дела США и в попытках оказать влияние на электоральные процессы», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.

Ранее по теме: Байден выиграл по итогам голосования на первом открывшемся участке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных