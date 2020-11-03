Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в США
Россия реалистично оценивает перспективы двустороннего взаимодействия с США и не завышает планку ожиданий после выборов президента в этой стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
«В очередной раз повторю, что Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности. Однако принимая во внимание складывающиеся обстоятельства, мы реалистично оцениваем перспективы двустороннего взаимодействия и не завышаем планку ожиданий», — сказал Лавров.
По его словам, диалог Москвы и Вашингтона по-прежнему находится в заложниках у внутриполитической борьбы в США, которая оказывает существенное влияние на предвыборную риторику кандидатов, а также на действия руководства страны на мировой арене.
«Учитывая зашкаливающий накал предвыборных страстей, не считаю правильным давать развернутые публичные комментарии относительно перспектив развития двусторонних отношений в зависимости от итогов президентской избирательной кампании, поскольку нашу страну и так постоянно обвиняют во «вмешательстве» во внутренние дела США и в попытках оказать влияние на электоральные процессы», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.