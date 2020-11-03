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Байден выиграл по итогам голосования на первом открывшемся участке

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Бывший вице-президент, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил все пять голосов на первом открывшемся участке для голосования на выборах президента в Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир), расположенном на границе США и Канады, сообщает CNN. Избирательный участок открылся в полночь, 3 ноября.

Пять жителей поселка первыми голосуют на выборах с 1960 г. На прошлых выборах в 2016 г. на участке победила Хиллари Клинтон, но в итоге она уступила Трампу. Соседний город Милсфилд также открыл свои избирательные участки для голосования в полночь. На этом участке выиграл действующий президент Дональд Трамп: он набрал 16 голосов, а Байден — 5.

Выборы президента США начались 3 октября. На них будут избраны президент и вице-президент, 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных