Байден выиграл по итогам голосования на первом открывшемся участке
Бывший вице-президент, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил все пять голосов на первом открывшемся участке для голосования на выборах президента в Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир), расположенном на границе США и Канады, сообщает CNN. Избирательный участок открылся в полночь, 3 ноября.
Пять жителей поселка первыми голосуют на выборах с 1960 г. На прошлых выборах в 2016 г. на участке победила Хиллари Клинтон, но в итоге она уступила Трампу. Соседний город Милсфилд также открыл свои избирательные участки для голосования в полночь. На этом участке выиграл действующий президент Дональд Трамп: он набрал 16 голосов, а Байден — 5.
Выборы президента США начались 3 октября. На них будут избраны президент и вице-президент, 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий.