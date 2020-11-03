Байден выиграл по итогам голосования на первом открывшемся участке

Пять жителей поселка первыми голосуют на выборах с 1960 г. На прошлых выборах в 2016 г. на участке победила Хиллари Клинтон, но в итоге она уступила Трампу. Соседний город Милсфилд также открыл свои избирательные участки для голосования в полночь. На этом участке выиграл действующий президент Дональд Трамп: он набрал 16 голосов, а Байден — 5.